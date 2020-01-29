Белорусские биатлонисты заняли 7-е место в эстафете на юниорском ЧМ в Швейцарии

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты заняли седьмое место в эстафете на юниорском чемпионате мира в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Эстафетный квартет из Беларуси, в состав которого вошли Илья Овсеенко, Дмитрий Лозовский, Иван Тулатин и Кирилл Тюрин, показал на финише время 1 ч. 33 мин. 32 сек. Белорусы зашли на один штрафной круг и потратили 11 дополнительных патронов.
Результат победителей гонки россиян - 1 ч. 32 мин. 7,7 сек., один промах и 14 запасных патронов.
Серебро выиграли немцы, уступившие российской четверке 20 сек. (0+3). Французы, пришедшие к финишу через 24,9 сек. после россиян (0+10), заняли третье место.
Чемпионат мира-2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26 января по 2 февраля. В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.-0-
Фото IBU