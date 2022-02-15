Белорусские биатлонисты заняли 8-е место в эстафетной гонке ОИ

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский заняли 8-е место в олимпийской эстафетной гонке 4х7,5 км. Победила команда Норвегии, серебро у сборной Франции, бронзу завоевали россияне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Лобастов

Выступавший на первом этапе Никита Лобастов дважды промахнулся, стреляя лежа, на стойке использовал один дополнительный патрон и финишировал вторым, уступив россиянину Кариму Халили всего 0,9 сек. Вторым у белорусов на дистанцию ушел Дмитрий Лазовский, который был точен на лежке, а стреляя стоя, использовал два запасных патрона. Он завершил свой этап на третьей позиции, отправив на трассу Максима Воробья. На лежке он был безупречен, а вот на стойке заработал два штрафных круга и с более чем двухминутным отставанием от лидирующих россиян девятым передал эстафету Антону Смольскому. Лидер белорусской команды сумел подняться лишь на одну позицию. Итоговое время белорусов - 1 час 59 мин. 00 сек.

Никита Лобастов

Максим Воробей

Максим Воробей

Антон Смольский

Судьба олимпийского золота решалась на последнем огневом рубеже. Российский биатлонист Эдуард Латыпов, опережавший преследователей на 55 сек., не справился со стрельбой стоя, заработав два штрафных круга. Его осечкой воспользовались финишер норвежской команды Ветле Кристиансен и француз Кентен Фийон Майе, которые оставили россиян с бронзой. В составе сборной Норвегии золото также сегодня добыли братья Йоханнес и Тарьей Бё и Стурла Легрейд. Результат победителей - 1 час 19 мин. 50,2 сек. За сборную Франции также выступали Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Симон Дестье (+27,4 сек.). Российскую бронзу вместе с Латыповым и Халили завоевали Александр Логинов и Максим Цветков (+45,3 сек.).

Дмитрий Лазовский

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