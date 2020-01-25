Белорусские биатлонисты заняли 9-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Виктор Кривко и Ирина Кривко заняли девятое место в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский биатлонный дуэт уступил лидеру гонки 44,1 сек. Первой стала команда Франции, преодолевшая дистанцию за 38 мин. 33,4 сек. На второй позиции разместились эстонские спортсмены (отставание 5,9 сек.). Замкнули тройку лидеров атлеты из Австрии (12,1 сек.).

Всего стартовали 26 дуэтов.

Продолжится этап Кубка мира в Поклюке сегодня смешанной эстафетой.

Завершатся состязания 26 января масс-стартами у мужчин и женщин.-0-