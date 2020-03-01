Белорусские биатлонисты заняли первое место в медальном зачете на ЧЕ в "Раубичах"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
На высшую ступень пьедестала почета поднималась биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина, которая выиграла сегодня гонку преследования. Также на счету ее партнера по команде Сергея Бочарникова награды высшей пробы в суперспринте и пасьюте. Бронзовую медаль в копилку белорусской команды принесла Ирина Кривко в спринте.
Второе место в медальном зачете заняла сборная России - 4 награды (2 золотые и 2 серебряные). На третьей позиции расположились норвежские спортсмены, у которых в активе 6 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые).
Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону приняли около 270 спортсменов в составе 35 команд.-0-
Фото Андрея Покумейко и Дениса Костюченко