Белорусские биатлонисты заняли шестое место в эстафете на этапе КМ в Австрии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси заняла шестое место по итогам эстафетной гонки 4х7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский уступили победителям 2 мин. 9,5 сек., допустив 1 промах и затратив 5 дополнительных патронов на стрельбище.

Выиграли золото представители Норвегии. Стурла Хольм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бо, а также Ветле Шостад Кристиансен показали на финише время 1 ч 14 мин. 34,8 сек. (0 промахов + 5 дополнительных патронов). Второе место заняли французы Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе (отставание 21,2 сек., 0+8).

Бронза у команды России (отставание 47,3 сек., 1+9). Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов опередили в острой конкуренции за место на подиуме соперников из Германии. Всего стартовало 27 команд.-0-