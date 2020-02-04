Белорусские боксеры Михаил и Евгений Долголевцы дебютируют на профессиональном ринге в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Михаил (весовая категория 76,2 кг) и Евгений (63,5 кг) Долголевцы дебютируют в профессиональном боксе на международном турнире MGC: Live 2 Fight, который пройдет 29 февраля в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ноябре сообщалось о том, что атлеты не продлили контракт с национальной командой и выразили намерение выступать на профессиональном ринге.

Михаил Долголевец в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что пока правила Международной ассоциации бокса (AIBA) допускают боксеров-профессионалов к отбору на главный старт четырехлетия. "Завоевать медаль Олимпиады - это одна из главных целей, и я к ней постепенно иду. Она может быть достигнута, а может, и нет, посмотрим, - поделился планами Михаил Долголевец. - Сейчас я сосредоточен на своем дебюте в профессиональном боксе. Есть небольшое волнение перед поединком, но это хорошо: оно помогает перед схваткой. Выступать придется в более легкой весовой категории, но, думаю, она мне подойдет. Моим оппонентом станет украинец Владислав Танцюра". Атлет отметил, что во время своего дебюта постарается показать лучшую форму.

По словам Евгения Долголевца, он давно хотел попробовать себя на профессиональном ринге. "Профессиональный бокс дает спортсменам больше возможностей проявить себя: здесь жестче перчатки, значит, и вероятность нокаута в разы возрастает. Также отличается количество раундов. Выступать на домашнем турнире ответственно. На соревнованиях в Минске 29 февраля мне будет противостоять украинец Михаил Совтус", - добавил он.

В профессиональном боксе уже успешно выступают белорусы Иван Баранчик, Кирилл Релих и Николай Веселов.-0-