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12 ноября 2019, 19:47

Белорусские боксеры Михаил и Евгений Долголевцы не продлили контракт с национальной командой

Михаил Долголевец (справа). Фото из архива НОК Беларуси - БЕЛТА
Михаил Долголевец (справа). Фото из архива НОК Беларуси - БЕЛТА

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Михаил (весовая категория 81 кг) и Евгений (69 кг) Долголевцы не продлили контракт с национальной командой и будут выступать в профессиональном боксе. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, это будет определенной сенсацией, но братья Михаил и Евгений Долголевцы решили не продлевать контракт с национальной командой и связать свое будущее с профессиональным боксом. Так как сейчас AIBA допускает боксеров-профессионалов к олимпийскому отбору, ребята будут выступать на турнирах, чтобы обеспечить себе участие в главном старте четырехлетия", - сказал Денис Сабалевский.

В профессиональном боксе уже успешно выступают белорусы Иван Баранчик, Кирилл Релих и Николай Веселов.-0-

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