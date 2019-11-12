Белорусские боксеры Михаил и Евгений Долголевцы не продлили контракт с национальной командой

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Михаил (весовая категория 81 кг) и Евгений (69 кг) Долголевцы не продлили контракт с национальной командой и будут выступать в профессиональном боксе. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Наверное, это будет определенной сенсацией, но братья Михаил и Евгений Долголевцы решили не продлевать контракт с национальной командой и связать свое будущее с профессиональным боксом. Так как сейчас AIBA допускает боксеров-профессионалов к олимпийскому отбору, ребята будут выступать на турнирах, чтобы обеспечить себе участие в главном старте четырехлетия", - сказал Денис Сабалевский.
В профессиональном боксе уже успешно выступают белорусы Иван Баранчик, Кирилл Релих и Николай Веселов.-0-