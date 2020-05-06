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Спорт
06 мая 2020, 14:14

Белорусские боксеры нацелены на высокий результат на ОИ в Токио - Сабалевский

Денис Сабалевский. Фото БФСО "Динамо"
Денис Сабалевский. Фото БФСО "Динамо"
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры нацелены на высокий результат на Олимпийских играх в Токио. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Календарь на 2021 год выдастся напряженным. Как правило, в год проведения Олимпиады мировые форумы не проводятся, но тут получится исключение. До сентября никаких состязаний по боксу в мире не будет организовано, турниры планируются только с сентября, - сказал Денис Сабалевский. - Основная цель у белорусских боксеров прежняя - это Олимпийские игры, где спортсмены нацелены на высокий результат. Мировой форум также является значимым стартом, атлеты, которые представят Беларусь на нем, определятся ближе к датам проведения. Сейчас белорусские боксеры находятся в "Стайках". Там созданы все условия для тренировок. Спортсмены не расслабляются, поддерживают форму".

Он отметил, что осенью пройдут чемпионат Беларуси и ряд турниров, которые помогут спортсменам вернуться в соревновательный ритм.

Как сообщалось, чемпионат мира по боксу в 2021 году был перенесен в Белград. Изначально планетарный форум должен был состояться в Нью-Дели (Индия), однако перенесен по причине невыполнения организаторами своих обязательств. Индийская сторона не оплатила необходимый в таких случаях взнос, и Международная ассоциация бокса (AIBA) расторгла контракт. Теперь Федерации бокса Индии предстоит заплатить штраф за отмену соревнований.

В связи с переносом сроков Олимпийских игр 2020 года и пандемией коронавируса сроки проведения чемпионата мира - 2021 будут оговорены с организаторами дополнительно. Последний раз Сербия принимала старты лучших боксеров планеты 43 года назад.

Международный олимпийский комитет 30 ноября 2018 года поставил под сомнение проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года. Решение было принято после расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить старты боксеров на Играх в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики, а миссия организации квалификационных стартов и турнира в Токио была возложена на специально созданную МОК рабочую группу во главе с президентом Международной федерации гимнастики и членом МОК из Японии Моринари Ватанабе.-0-

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