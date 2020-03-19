Белорусские боксеры отправятся на карантин после прилета из Лондона

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры будут на самоизоляции в течение двух недель после возвращения с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"По прилету нас ждет карантин 14 дней под Минском. Это не специализированная база для бокса, но там будут необходимые спортивные объекты, где можно организовать тренировочный процесс. Приятного мало, но работать необходимо. А мы планируем готовиться в штатном режиме", - сказал Денис Сабалевский.

Белорусские боксеры прилетят прямым рейсом Лондон - Минск 20 марта в 16.20.

Как сообщалось, в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров.

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу приостановлен до мая Ранее в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а в понедельник турнир был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.

При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса "Организаторы пообещали, что, когда квалификация возобновится, жеребьевка и все результаты сохранятся. Мы начнем с того места, где закончили", - сказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.-0-