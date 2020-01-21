Белорусские боксеры показали достойный результат на турнирах в Сербии и Турции - Сабалевский

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры показали достойный результат на турнирах в Сербии и Турции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Участие в этих состязаниях было для белорусских атлетов возможностью приобрести международный соревновательный опыт и стать кандидатами на участие в турнирах олимпийской квалификации, - сказал Денис Сабалевский. - Мы довольны выступлениями боксеров, они показали достойный результат на этих стартах".

Он отметил, что на представительном турнире, который проходит в Болгарии, выступят Евгений Кармильчик (весовая категория 52 кг), Евгений Долголевец, Александр Родионов (оба 69 кг), Вадим Панков, Виталий Бондаренко (оба 75 кг), Алексей Алферов и Михаил Долголевец (оба 81 кг).

На международном турнире в Сербии белоруски завоевали три награды (одну золотую и две бронзовые). На счету атлетов также пять медалей (две золотые и три бронзовые) на соревнованиях в Турции.

Белорусские спортсменки завоевали три медали на турнире по боксу в Сербии На высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Екатерина Ковалева (весовая категория свыше 81 кг), победившая в финальном поединке россиянку Кристину Ткачеву со счетом 3:2.

Белорусские боксеры выиграли 5 наград на турнире в Турции В стартах мужчин золотую медаль выиграл победитель II Европейских игр-2019 Дмитрий Асанов (63 кг).

Европейский старт олимпийской квалификации пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-