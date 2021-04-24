Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли четыре награды на Международном турнире "Кубок губернатора Санкт-Петербурга-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее успешно в Санкт-Петербурге выступил представитель Гомельской области в главной команде страны Владислав Смягликов (91 кг), который выиграл серебро. В четвертьфинале он выбил из борьбы за награды узбекского спортсмена Санжара Турсунова – 4:1, а затем победил Айбека Оралбая из Казахстана – 5:0.

В решающей встрече Владислав Смягликов был вынужден признать превосходство Муслима Гаджимагомедова из России, не сумев взять реванш за поражение в финале боксерского турнира II Европейских игр в Минске. В этой же весовой категории бронзовую медаль выиграл еще один белорусский спортсмен Владислав Бродецкий.

В весе 63 кг бронзу выиграл Дмитрий Асанов. Спортсмен из Молодечно праздновал виктории над Дмитрием Пучниным из Кыргызстана и молдавским атлетом Александром Пароскивом, но оступился в полуфинальном поединке против россиянина Алесея Мазура, после того как был снят врачом.

В категории 75 кг медаль аналогичного достоинства завоевал Виталий Бондаренко. После побед над Фанатом Кахрамоновым из Узбекистана и российским атлетом Никитой Кузьминым, он в полуфинале уступил еще одному спортсмену из соседней страны Глебу Бакши.

В состязаниях на Кубок губернатора Санкт-Петербурга участвовали более ста боксеров из 15-ти стран.-0-