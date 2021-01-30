30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли медальный зачет международного турнира памяти Анатолия Колчина в Орше, который проходил уже в седьмой раз. Помимо представителей Беларуси в споре за награды участвовали атлеты из Молдовы, Туркменистана и Узбекистана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отечественные мастера кожаной перчатки добились убедительного успеха. Они возглавили медальный зачет соревнований с 10 золотыми, 11 серебряными и 23 бронзовыми наградами. Второе место у команды Узбекистана (5-2-1). Замкнули тройку сильнейших дружин спортсмены Молдовы (0-1-2).

Наиболее успешно старт в Орше сложился для Ульяны Есипенко (57 кг), Дениса Солоцких (52 кг), Ильи Воробьева (56 кг), Артура Туниева (60 кг), Вадима Волчека (64 кг), Яна Круковского (69 кг), Егора Скомороха (75 кг), Вячеслава Вишневского (81 кг), Владислава Бродецкого (91 кг) и Артема Калиты (свыше 91 кг), которые стали обладателями золотых медалей в своих весовых категориях.

Турнир памяти Анатолия Колчина стал для белорусских спортсменов этапом подготовки к континентальному форуму среди спортсменов, не достигших 22 лет. Состязания входят в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. В условиях пандемии соревнования проходили в соответствии с требованиями, были приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси и Международной федерации бокса.

Заслуженный тренер Беларуси по боксу Анатолий Колчин - один из самых успешных отечественных специалистов. Он подготовил многих спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами Беларуси. В числе самых ярких его воспитанников - серебряный призер Олимпийских игр 2004 года и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Виктор Зуев, а также первый в истории отечественного бокса чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе Сергей Ляхович. В 2011 году Анатолий Колчин, под руководством которого национальная сборная страны завоевала четыре медали на чемпионате Европы в Москве, был признан лучшим тренером года по боксу в Беларуси. За 28 лет работы на тренерском поприще Анатолий Колчин подготовил двух мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта.-0-