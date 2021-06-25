Белорусские боксеры выиграли серебряную и бронзовую медали на молодежном ЧЕ в Италии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли две награды на молодежном чемпионате Европы (U-22), который завершился в Розето-дельи-Абруцци (Италия), сообщил корреспонденту БЕЛТА государственный тренер национальной команды по боксу Александр Ермашевич.
В весовой категории 49 кг серебряную медаль выиграл Евгений Кармильчик, который вышел в финал после победы над украинцем Андреем Екумовичем (4:1). Однако в решающей встрече белорус вынужден был признать поражение, уступив раздельным решением судей россиянину Аминтазе Бекишеву - 1:4.
Еще одна медаль на счету Алексея Алферова (81 кг). В стартовом бою чемпионата он победил Коннера Тадсбери из Англии (3:2), затем преодолел сопротивление Градуса Крауса из Нидерландов (5:0), а вот с Русланом Колесниковым из России в полуфинале справиться не смог - 0:5. Согласно регламенту соревнований белорус стал обладателем бронзовой медали чемпионата.
Стоит отметить, что уступили в четвертьфинальных боях и остановились в шаге от пьедестала Артур Туниев (60 кг) и Дмитрий Дешкевич (64 кг) в соревнованиях мужчин, а также Ульяна Есипенко (57 кг), Виктория Шашко (60 кг), Арина Данильчик (64 кг) и Дарья Осмоловская (69 кг) в турнире женщин.-0-