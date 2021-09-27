Белорусские боксеры выиграли три медали на ЧМ среди военнослужащих

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли три медали на чемпионате мира среди военнослужащих, который завершился в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Наиболее успешно старт в столице России сложился для Дмитрия Асанова, который стал его победителем в весе 64 кг. В финале уроженец Минской области выиграл у узбекского атлета Муджибило Турсунова раздельным решением судей - 4:1.

Еще двумя медалями копилку белорусской команды пополнили Виктория Кебикова, завоевавшая серебро в весовой категории до 75 кг, и Галина Бруевич, удостоившаяся бронзы в весовой категории 57 кг.

Таким образом, белорусские армейцы заняли 5-е место в медальном зачете турнира. Первенствовали россияне, завоевавшие семь золотых, четыре серебряные и бронзовую медали. Второе и третье места разделили сборные Казахстана и Узбекистана. В их активе по три золотые, одной серебряной и три бронзовые медали.

В 58-м чемпионате мира по боксу среди военнослужащих-2021 принял участие 231 боксер из 36 стран в десяти весовых категориях у мужчин и пяти у женщин.-0-