Белорусские боксеры выиграли три медали на Кубке мира среди нефтяных стран в Нижневартовске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли бронзовые медали на Кубке мира среди нефтяных стран, который проходит в Нижневартовске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Денис Солоцких (51 кг), Атур Туниев (60 кг) и Дмитрий Дешкевич (63,5 кг) дошли в своих весовых категориях до полуфинальной стадии турнира и согласно регламенту соревнований стали обладателями бронзовых медалей.
Денис Солоцких, начавший выступление с четвертьфинала, записал на свой счет победу над Нуржитом Душебаевым из Кыргызстана - 5:0. В следующем бою он уступил россиянину Евгению Мартынову раздельным решением судей.
Артур Туниев начал выступать с победы над российским боксером Даниром Шубханкуловым, но в полуфинале был вынужден признать превосходство еще одного спортсмена из соседней страны - Арсена Гаджиева.
Дмитрий Дешкевич на стадии 1/8 финала выиграл у Антона Артеменко. Затем не оставил шансов атлету из Кыргызстана Мирзохиду Имамназарову, но в споре с Кагиром Минатулиевым аргументы соперника оказались более весомы. Во втором раунде белорусский боксер был снят врачом.
В соревнованиях принимают участие более 150 атлетов из 16 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Украины, Кипра, Зимбабве, Монголии, Польши, Чили, Эстонии и России.
Бои проходят в 13 весовых категориях среди мужчин и в шести весовых категориях среди женщин. Финальные бои пройдут 11 декабря.-0-