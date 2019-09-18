Белорусские боксеры закончили свое выступление на ЧМ в Екатеринбурге, ни разу не поднявшись на пьедестал почета

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены закончили свое выступление на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Михаил Долголевец (весовая категория 81 кг) в поединке за право выхода в 1/4 финала против россиянина Георгия Кушиташвили проиграл единогласным решением судей (0:5) и выбыл из медальной гонки.

Как сообщалось, свои выступления за награды также закончили Виталий Бондаренко (75 кг), Евгений Долголевец (69 кг) и Николай Шах (57 кг).

В 2015 году белорус Дмитрий Асанов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. С этого времени белорусские боксеры не поднимались на пьедесталы почета мировых форумов.

В Екатеринбурге за награды соревнуются около 500 спортсменов из 89 стран. Завершится турнир 21 сентября.

Главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-

Фото Федерации бокса России