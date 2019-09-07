Белорусские боксеры заняли первое место в медальном зачете на турнире памяти Владимира Ботвинника

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли первое место в медальном зачете на международном турнире по боксу памяти Владимира Ботвинника, который завершился сегодня в столичной "Чижовка-Арене", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Соревнования проводились среди юниоров 2003-2004 годов рождения в весовых категориях 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Участие в турнире приняли более 100 боксеров из Беларуси, Израиля, Германии, Литвы, России, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

В итоге на счету белорусских спортсменов 17 наград (3 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых). Вторую строку итогового протокола заняли россияне - 10 медалей (4 золотые и 6 бронзовых). Замкнули тройку лидеров спортсмены из Узбекистана, завоевавшие 7 наград (3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая).

Помимо соревновательной программы сегодня ветераны бокса поздравили победителей и призеров чемпионата Европы (U-14) среди школьников.

Турнир проводился в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.-0-