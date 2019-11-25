25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали 18 медалей на международном турнире Riga Open 2019, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер по развитию бокса Министерства спорта и туризма Александр Ермашевич.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Михаил Шалимов (весовая категория 49 кг), Виталий Мурашко (64 кг) и Игорь Хряков (75 кг).
Серебряные награды завоевали Денис Солоцких (52 кг), Илья Егоренко (56 кг), Максим Круповский (56 кг), Владислав Стельмахов (60 кг), Михаил Беляков (75 кг), Дмитрий Вишневский (81 кг), Дарья Челышева (51 кг) и Екатерина Акуло (69 кг).
На третью ступень пьедестала почета поднимались Кирилл Прокопович (56 кг), Владислав Зилинский (56 кг), Дмитрий Горбацевич (56 кг), Артур Щурок (69 кг), Владислав Зила (75 кг), Антон Стельмахов (75 кг) и Александра Карпович (54 кг).
Тренер-преподаватель СДЮШОР по боксу Минска Руслан Левицкий отметил, что данный турнир - отличная возможность молодым спортсменам получить соревновательный опыт, такие состязания способствуют профессиональному росту бойцов.
Участие в состязаниях приняли около 100 атлетов из восьми стран.-0-