Белорусские боксеры завоевали четыре бронзы ЧЕ (U-22) во Владикавказе

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы (U-22) по боксу, который прошел во Владикавказе 7-18 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предварительной стадии белоруска Дарья Осмоловская (весовая категория 69 кг) оказалась сильнее спортсменки из Венгрии Вивьен Будаи, но в полуфинале проиграла более опытной сопернице из Италии Анжеле Карини и выиграла бронзовую награду форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялись ее партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг) и Александр Родионов (69 кг).
Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.
Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума с 21 по 30 июня в столичном дворце спорта "Уручье" среди боксеров будет разыграно 15 комплектов медалей. За награды поспорят более 300 атлетов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3985 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.1138 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2705 BYN
|3.27 BYN
|3.275 BYN