Белорусские боксеры завоевали четыре бронзы ЧЕ (U-22) во Владикавказе

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы (U-22) по боксу, который прошел во Владикавказе 7-18 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии белоруска Дарья Осмоловская (весовая категория 69 кг) оказалась сильнее спортсменки из Венгрии Вивьен Будаи, но в полуфинале проиграла более опытной сопернице из Италии Анжеле Карини и выиграла бронзовую награду форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялись ее партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг) и Александр Родионов (69 кг).

Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.

Бокс входит в программу II Европейских игр в Минске. Во время мультиспортивного форума с 21 по 30 июня в столичном дворце спорта "Уручье" среди боксеров будет разыграно 15 комплектов медалей. За награды поспорят более 300 атлетов.-0-