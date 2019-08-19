Белорусские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Молдове

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по боксу "Кубок независимости Молдовы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
Антон Стельмахов (весовая категория 75 кг) в финальном поединке одолел атлета из Молдовы Виктора Карапчевши и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Также белорус был удостоен специального приза как лучший боксер турнира.
Его партнеры по команде Антон Черномаз (63 кг), Алексей Алферов (81 кг) и Александр Родионов (69 кг) завоевали серебряные награды.
Бронзовую медаль в копилку сборной Беларуси принес Глеб Синькевич (81 кг).
Участие в турнире приняли около 100 атлетов из Беларуси, Молдовы, Польши и Украины.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.277 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.065 BYN
|3.08 BYN