Белорусские боксеры завоевали пять медалей на международном турнире в Молдове

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по боксу "Кубок независимости Молдовы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Антон Стельмахов (весовая категория 75 кг) в финальном поединке одолел атлета из Молдовы Виктора Карапчевши и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Также белорус был удостоен специального приза как лучший боксер турнира.

Его партнеры по команде Антон Черномаз (63 кг), Алексей Алферов (81 кг) и Александр Родионов (69 кг) завоевали серебряные награды.

Бронзовую медаль в копилку сборной Беларуси принес Глеб Синькевич (81 кг).

Участие в турнире приняли около 100 атлетов из Беларуси, Молдовы, Польши и Украины.-0-