Белорусские боксеры завоевали семь наград на турнире в Грозном

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли семь наград различного достоинства на XIII Международном турнире по боксу памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, который завершился в Грозном, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золото в весовой категории 52 кг выиграл Денис Солоцких. Серебро на счету Артура Туниева (60 кг).
Бронзовые медали завоевали Александр Бутрим (52 кг), Александр Лаврущик (56 кг), Антон Черномаз (60 кг), Иван Викторович (81 кг) и Дмитрий Руткевич (свыше 91 кг).
Всего в соревнованиях участвовали 77 спортсменов из 17 стран.-0-
Золото в весовой категории 52 кг выиграл Денис Солоцких. Серебро на счету Артура Туниева (60 кг).
Бронзовые медали завоевали Александр Бутрим (52 кг), Александр Лаврущик (56 кг), Антон Черномаз (60 кг), Иван Викторович (81 кг) и Дмитрий Руткевич (свыше 91 кг).
Всего в соревнованиях участвовали 77 спортсменов из 17 стран.-0-