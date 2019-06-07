Белорусские боксеры завоевали семь наград на турнире в Польше

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали семь медалей на международном турнире по боксу среди мужчин имени Зыгмунта Хыхлы, который завершился в Гданьске (Польша), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белорусские боксеры Александр Родионов (весовая категория - 69 кг) и Алексей Алферов (81 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Их партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг), Дмитрий Милюша (69 кг), Виктор Дешкевич (75 кг) и Виктор Чварков (свыше 91 кг) принесли в копилку своей сборной бронзовые награды.

Участие в турнире приняли спортсмены из Казахстана, России, Франции, Украины, Германии и Польши.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.

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