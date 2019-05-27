Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Чехии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу в Усти-над-Лабем (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белоруска Галина Бруевич (весовая категория - 57 кг) в финальном поединке уступила польской спортсменке Сандре Крук и поднялась на вторую ступень пьедестала почета. На третьей позиции расположились бразильянка Жусилен Ромеу и полячка Кинга Шляхтич.

Еще одна представительница прекрасного пола из Беларуси Виктория Кебикова (75 кг) выиграла бронзу вместе с турецкой боксершей Сеннур Демир. Медаль высшей пробы завоевала представительница Нидерландов Нушка Фонтейн, серебро - бразильянка Флавия Фигейредо.

Среди белорусских мужчин отличился Михаил Долголевец (81 кг), который вместе с азербайджанцем Альфонсо Домингесом стал обладателем бронзовой награды. Золото досталось атлету из Кубы Хулио Сесару ла Крусу, серебро - боксеру из Германии Ибрагиму Базуеву.

Участие в турнире приняли более 190 спортсменов.

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