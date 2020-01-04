Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские болельщики, пришедшие поддержать команды на Рождественском турнире, оставляют приятное впечатление. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал игрок сборной IIHF Андрей Миронов.

"Когда играл в чемпионате Беларуси за новополоцкий "Химик-СКА", отметил для себя, что тут живут неравнодушные к хоккею люди. Они умело поддерживают свои команды и разбираются в тонкостях игры, пристально следят за тем, что происходит на ледовых аренах, - отметил Андрей Миронов. - В Рождественском турнире играю впервые, но впечатления от белорусских болельщиков, как всегда, остаются только самые положительные. Для них, как и для нас, состязания в Минске - настоящий праздник. Да, первая игра не заладилась, но шанс исправить ситуацию у нас еще будет".

Хоккейная дружина Президента Беларуси в стартовом туре победила соперников из Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3. Украина обошла Швейцарию - 4:1, Китай уступил ОАЭ - 11:17, сборная Балтии и хоккеисты Германии сыграли вничью - 7:7.

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-