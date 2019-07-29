Белорусские борцы и самбисты отлично выполнили задачу на II Европейских играх - Минспорт

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты, представители женской и вольной борьбы отлично выполнили задачу на II Европейских играх. Об этом сегодня на чествовании атлетов в Министерстве спорта и туризма рассказал журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что тренеры, спортсмены, медики сработали на отлично, а белорусские самбисты даже перевыполнили медальный план. По его словам, сборной ставили задачу завоевать 10-13 наград, по итогам мультиспортивного форума атлеты принесли в копилку сборной 15 медалей.

"В самбо, женской и вольной борьбе конкуренция была очень высокая, белорусские спортсмены выступили достойно, но расслабляться нельзя. Впереди у борцов вольного стиля чемпионат мира в Казахстане, у самбистов тоже разгар сезона. Нужно забыть прошлые достижение и стремиться к новым победам", - сказал Вячеслав Дурнов.

Чемпионка II Европейских игр по женской борьбе в весовой категории 76 кг Василиса Марзалюк поблагодарила Минспорт за помощь и поддержку. "Очень приятно, что наши заслуги оценили по достоинству, но расслабляться некогда, через полторы недели пройдет турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, а в сентябре - чемпионат мира. Хочется достойно выступить на этих стартах. Моя весовая категория одна из самых титулованных, поэтому будет непросто, но я выложусь на максимум", - добавила спортсменка.

На II Европейских играх белоруски Ирина Курочкина (57 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг) завоевали золотые медали в женской борьбе. У представителей вольного стиля Али Шабанова (86 кг) серебряная награда, Александра Гуштына (97 кг) - бронзовая. На счету белорусских самбистов 15 наград (3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых).-0-