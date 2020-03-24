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24 марта 2020, 13:34

Белорусские борцы надеются на участие в Олимпиаде в этом году - Маджидов

Камандар Маджидов. Фото из архива
Камандар Маджидов. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио-2020"
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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы надеются на участие в Олимпиаде в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

"Сейчас белорусские борцы готовятся на местах. Есть страны, которые отказались от участия в Олимпиаде-2020, но наши спортсмены живут и надеются на то, что выступят в этом году, - сказал Камандар Маджидов. - Планируем завоевать еще минимум по одной лицензии в каждом виде борьбы (женской, вольной и греко-римской) на главный старт четырехлетия. Мы должны быть готовы к любой ситуации, сейчас нужно спокойно тренироваться, чтобы не потерять форму. Совсем скоро начнем сбор в "Стайках".

На данный момент на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск на счету атлета греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).

Как заявлял генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, окончательное решение об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио пока не принято. Газета "Санкэй" сегодня сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку Игр в Токио максимум на один год. Это связано с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, поэтому откладывать летние соревнования на два года было бы проблематично. Ранее премьер-министр Японии заявил, что вариант с переносом сроков токийской Олимпиады возможен, если нельзя будет провести ее в полном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщалось, Международная федерация борьбы (UWW) в связи со сложившейся в мире ситуацией вокруг коронавируса отложила старты олимпийской квалификации на более поздние сроки. Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а Всемирный квалификационный старт "Последний шанс" примет София в начале июня.

Старт в столице Венгрии согласно первоначальным планам UWW должен был состояться в марте нынешнего года, а состязания в Болгарии планировались на конец апреля - начало мая. Затем была информация, что турниры пройдут без зрителей, но в итоге было принято решение о переносе сроков состязаний.-0-

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