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06 августа 2020, 18:20

Белорусские борцы намерены активно продолжить сезон-2020 - Маджидов

Камандар Маджидов. Фото из архива
Камандар Маджидов. Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы намерены активно продолжить сезон-2020. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

"Будем искать варианты, чтобы спортсмены начали соревновательную практику как можно раньше. 14 августа у нас стартует первенство Беларуси, - сказал Камандар Маджидов. - Белорусские борцы усиленно тренируются, скоро начнутся международные соревнования, и они намерены активно продолжить сезон. Впереди атлетов ждут Игры стран СНГ, международные соревнования в Украине и Польше. Запланирован чемпионат мира в Сербии, для наших спортсменов он станет финальным экзаменом этого года. А в 2021-м держим курс на Токио".

Несмотря на то, что сегодня исполком Международной федерации борьбы отменил прежние решения о возобновлении соревнований с сентября, БФБ турниры проводить будет, отметил председатель федерации. По его словам, перед соревнованиями у всех атлетов, тренеров и спортивных функционеров на входе будут измерять температуру, чтобы исключить людей с малейшими недомоганиями.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

Дальнейшее обсуждение календаря 2020 года состоится в следующем месяце. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, а также чемпионата мира среди взрослых, который намечен на декабрь.

На данный момент на счету белорусских борцов две неименные лицензии на Игры в Токио. Одну из них завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг), второй пропуск на счету атлета греко-римского стиля Николая Стадуба (87 кг).-0-

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