Белорусские борцы назвали состав на квалификацию к Играм в Токио

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерские штабы национальных команд Беларуси по вольной и греко-римской борьбе определились с составами на предстоящий в марте европейский отборочный олимпийский турнир, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В стартах по вольной борьбе за олимпийские лицензии поспорят Владислав Андреев (57 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг). Что касается "греко-римлян", то в данном виде программы ставка будет сделана на Сослана Даурова (60 кг), Александра Леончика (67 кг), Виктора Сосуновского (77 кг), Александра Грабовика (97 кг) и Георгия Чугошвили (130 кг). Состав дружины по женской борьбе станет известен позже.

Европейский квалификационный турнир состоится 18-21 марта в Будапеште (Венгрия). На предстоящих соревнованиях будет разыграно по две лицензии на Олимпиаду. Итоговый всемирный отборочный турнир по борьбе пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария). В них наши спортсмены выступят в шести весовых категориях в вольной борьбе, а в женской и греко-римской - в пяти.

В активе белорусской команды по борьбе две неименные олимпийские лицензии, которые завоевали в греко-римской и женской борьбе Николай Стадуб и Ирина Курочкина.

Как отметил председатель федерации Камандар Маджидов, в каждом из видов есть атлеты, которые способны отобраться на Олимпиаду. Лицензии у борцов неименные, поэтому в мае, после турнира в Болгарии, определится список спортсменов, которые будут претендовать на выступление в Японии.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.-0-