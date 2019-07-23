Белорусские борцы объявили состав на турнир памяти Олега Караваева в Минске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На турнире по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева, который пройдет 26-28 июля в столичном Дворце спорта, выступят 24 белорусских атлета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы.

На ковре столичного Дворца спорта за награды в весовой категории 60 кг поспорят Игорь Дрозд и Дмитрий Бричак. Также участие в турнире примут Егор Беляк, Александр Печуренко (63 кг), Сослан Дауров, Максим Негода, Никита Баранов (67 кг), Руслан Агамалыев, Антон Коробов, Владислав Манкевич (72 кг), Павел Лях, Тимур Бердыев, Антон Сахно (77 кг), Виктор Сосуновский, Станислав Шафаренко, Никита Климович (82 кг), Радик Кулиев, Николай Стадуб, Кирилл Маскевич (87 кг), Александр Грабовик, Сергей Стародуб, Дмитрий Каминский (97 кг), Георгий Чугошвили и Кирилл Грищенко (130 кг).

Всего участие в турнире примут более 230 спортсменов из 20 стран.

Как отметили в БФБ, эти соревнования носят статус квалификационных. Более высокий рейтинг атлета в статистике Международной федерации борьбы дает право выступить без отбора на чемпионате мира, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане (Казахстан).-0-