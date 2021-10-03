Белорусские борцы остались без наград в первый день финальных поединков на ЧМ в Норвегии

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы остались без наград в первый день финальных поединков на стартовавшем в Осло (Норвегия) чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА. В шаге от завоевания награды остановился Азамат Нуриков (74 кг). В схватке за бронзовую медаль он уступил турку Фазли Эрилмазу – 1:2. Вторую бронзу в данной весовой категории выиграл россиянин Тимур Бижоев. Победу праздновал американец Кайл Дейк. Бронзовый медалист Игр в Токио одолел в рещающем поединке болгарского спортсмена Али Умарпашаева (5:2). В категории 61 кг, представлявший Беларусь Андрей Бекренев в стартовом поединке уступил румынскому борцу Николаю Охлопкову - 5:2. Чемпионом мира тут стал россиянин Абасгаджи Магомедов. Серебро завоевал американец Дейтон Финкс. Бронзовые медали разделили армянин Арсен Арутюнян и Тосихиро Хасегава из Японии. В весовой категории 86 кг белорусский "вольник" Расул Тихаев оступился в схватке квалификационного раунда против украинского атлета Мухаммеда Алиева – 10:11. В финале данного дивизиона иранец Хасан Язданишариати был сильнее американца Дэвида Тэйлора – 6:2. Бронзовыми призерами стали Артур Найфонов из России и азербайджанец Абубакар Абакаров. В весе 125 кг белорусский тяжеловес Денис Хроменков оступился в стартовом поединке против будущего чемпиона мира Амира Заре из Ирана – 0:6. Увы, в утешительном поединке спортсмен из Минской области был вынужден признать превосходство американца Ника Гвяздовски. Опытный спортсмен из США в итоге занял пятое место проиграв спор за бронзу турку Тахе Акгюлю – 4:6. Еще одна бронза досталась монголу Лхагвагерелю Мукхтуру. В поединке за золото Амир Заре был сильнее грузина Гено Петриашвили – 9:2. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!