Белорусские борцы-вольники остались вне финальных схваток во второй день ЧМ в Нур-Султане

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане белорусские спортсмены не смогли выйти в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В олимпийских весовых категориях выступали Азамат Нуриков (74 кг) и Виталий Песняк (125 кг). Нуриков проиграл олимпийскому чемпиону Джордану Барроузу из США. Песняк оступился в схватке против Джамаладдина Магомедова из Азербайджана. Поскольку оба обидчика белорусских вольников не попали в число участников решающих поединков, согласно регламенту турнира Азамат Нуриков и Виталий Песняк окончательно утратили возможность претендовать на медали и олимпийские лицензии.

В неолимпийских весовых категориях шанс претендовать на бронзу есть у Андрея Карпача (70 кг), который в стартовом поединке потерпел поражение от Давида Баева. Россиянин вышел в финал и дал возможность своему сопернику проявить себя в утешении. Еще один белорус Иван Янковский (92 кг) закончил борьбу, уступив Алихану Джабраилову из России, не сумевшему стать участником решающего поединка в своей весовой категории.

Также сегодня стали известны соперники белорусских атлетов в субботних поединках. За медали и олимпийские лицензии будут бороться Али Шабанов (86 кг), которому в первой схватке будет противостоять Майлс Назем Амини из Сан-Марино, и Александр Гуштын (97 кг), конкурентом которого станет украинец Валерий Андрейцев.

В категориях, не относящихся к олимпийским, Андрей Бекренев (61 кг) сразится с Магомедрасулом Идрисовым из России, а Мурад Гайдаров (79 кг) - с представителем Румынии Омарасхабом Нажмудиновым.

Призеры и чемпионы в весовых категориях 61, 79, 89 и 97 кг станут известны 22 сентября.-0-