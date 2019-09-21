Белорусские борцы вольного стиля остались без олимпийских лицензий на ЧМ в Нур-Султане

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третий день чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане белорусские спортсмены не смогли завоевать олимпийские лицензии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающие в олимпийских весовых категориях Али Шабанов (86 кг) и Александр Гуштын (97 кг) уступили в первых же поединках. Шабанов не нашел аргументов в споре с Майлсом Наземом Амини из Сан-Марино (1:5), который стал первым в истории своей страны атлетом, завоевавшим путевку на Олимпиаду. Гуштыну преградил дорогу на пьедестал опытный украинец Валерий Андрейцев (7:8). После того, как Амини и Андрейцев не попали в финал, белорусские мастера вольной борьбы завершили состязания.

В неолимпийских весах сохраняет возможность побороться за награды мирового форума Андрей Бекренев, проигравший Магомедрасулу Идрисову из России (1:6), который в итоге стал финалистом турнира. Таким образом, Бекренев поборется завтра в утешительном турнире за право претендовать на бронзу.

Опытнейший Мурад Гайдаров (79 кг) не справился с представителем Румынии Омарасхабом Нажмудиновым (3:6).

Призеры и чемпионы в весовых категориях 61, 79, 89 и 97 кг станут известны 22 сентября.

Сегодня в утешительных поединках весовой категории до 70 кг Андрей Карпач проиграл Зураби Якобишвили из Грузии - 0:5.

В других видах программы на чемпионате мира в Нур-Султане Ирина Курочкина (57 кг) стала единственной белоруской, выигравшей в Казахстане медаль и олимпийскую лицензию. В стартах "классиков" пропуск на Олимпиаду завоевал Николай Стадуб, завершивший турнир на 5-й позиции итогового протокола.-0-