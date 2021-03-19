Белорусские борцы вольного стиля выиграли три золота на международном турнире в Будапеште

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы выиграли три золота на завершившемся в Будапеште (Венгрия) квалификационном турнире по вольной борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гарантировавшие себе олимпийские лицензии Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг) не остановились на достигнутом и выиграли в решающих поединках награды высшей пробы.

Али Шабанов в финале победил турецкого спортсмена Османа Гочена. Выиграв первый период со счетом 2:0, борец из Беларуси смог нарастить преимущество и праздновал викторию со счетом 7:0.

Александр Гуштын провел непростой поединок против турецкого атлета Сулеймана Карадениза. Еще за 15 секунд до финального свистка атлет из Беларуси уступал 2:3, но собрался и прошел сопернику в ноги, заработав выигрышные два балла.

Что касается Дениса Хроменкова, то он на первой минуте решающего поединка против представителя Германии Геннадия Цудиновича смог вытолкнуть соперника за ковер, заработав балл.

Соперник, также гарантировавший себе место на Играх в Токио от дальнейшей борьбы отказался, сославшись на травму.

Что касается остальных белорусских спортсменов, то Владислав Андреев (57 кг), Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) не смогли завоевать лицензии в своих весовых категориях.

Итоговый, всемирный отборочный турнир по борьбе, для тех кто не смог попасть в число участников Олимпиады в Токио после планетарного форума 2019 года и европейского квалификационного старта в Будапеште пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария).-0-