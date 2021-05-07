7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы вольного стиля завоевали две медали квалификационного турнира к Играм в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выигравший накануне олимпийскую лицензию Магомедхабиб Кадимагомедов в финальной схватке в весовой категории 74 кг победил соперника из Украины Василия Михайлова - 6:2. Кроме того, оставшийся без путевки на Олимпиаду в Токио Нюргун Скрябин стал обладателем бронзы турнира.

После поражения в 1/8 финала борец из Беларуси нашел в себе силы победить в утешительных схватках австрийца Габриэля Янача - 6:0 и грузинского атлета Беку Ломтадзе - 6:4. В поединке за бронзу соперником Нюргуна Скрябина должен был стать Джордан Майкл Оливер, однако американец отказался от борьбы и ему было присуждено поражение.

Не смогли пополнить копилку олимпийскими лицензиями представительницы белорусской сборной по женской борьбе Анастасия Енотова (50 кг), Вероника Иванова (62 кг) и Анастасия Зименкова (68 кг).

Анастасия Енотова и Анастасия Зименкова уступили в стартовых поединках индийской спортсменке Сеема Сеема и казахстанке Жамиле Бакбергеновой соответственно. Вероника Иванова дошла до полуфинала, победив Набиру Эсенбаеву из Узбекистана - 10:0, молдаванку Мариану Кердивару-Ешану - 11:0. Увы, в полуфинале сильнее спортсменки из Могилевской области оказалась монголка Болортуя Хурелхуу.

Завтра Анастасии Зименковой предстоит поединок утешительного турнира, а Вероника Иванова поборется за бронзу состязаний мирового квалификационного старта в Софии.

Таким образом, у команды по вольной борьбе четыре олимпийские лицензии, которые завоевали Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг), Али Шабанов (86 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг).

Сборная по женской борьбе осталась с тремя пропусками на Игры в Токио. Они на счету Ванессы Колодинской (53 кг), Ирины Курочкиной (57 кг) и Василисы Марзалюк (76 кг).

На счету "греко-римлян" один пропуск на Игры, который завоевал на чемпионате мира в Нур-Султане Николай Стадуб в категории 87 кг. Схватки в этом виде программы пройдут на квалификационном турнире в Софии 7-8 мая.-0-