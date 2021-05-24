Белорусские борцы выиграли девять наград молодежного ЧЕ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские борцы выиграли девять наград на завершившемся в Скопье (Северная Македония) молодежном чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наибольшего успеха на континентальном форуме добились представительницы женской борьбы. У них на счету два серебра и две бронзы. В шаге от высшей ступени пьедестала остановились Анастасия Енотова (50 кг) и Татьяна Павлова (62 кг). Кроме того, Кристина Сазыкина (59 кг) и Анастасия Зименкова (72 кг) стали обладательницами бронзовых медалей.
В соревнованиях по греко-римской борьбе белорусы выиграли три бронзовые медали. Награды на счету Владислава Прибыльского (60 кг), Александра Печуренко (63 кг) и Евгения Юрова (82 кг). Представители вольного стиля также не остались без медалей. Тут бронзу выиграли Алексей Пархоменко (97 кг) и Ярослав Славиковский (125 кг).
Всего на турнире было разыграно 30 комплектов наград. В общекомандном зачете предсказуемо первенствовали россияне, выигравшие 26 медалей (13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых). Второе место у украинцев (5-3-6). Замкнули тройку сильнейших турецкие спортсмены (3-4-7).-0-