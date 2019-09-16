Белорусские борцы выиграли первую олимпийскую лицензию на чемпионате мира в Казахстане

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец греко-римского стиля Николай Стадуб открыл счет олимпийским лицензиям сборной на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу турнира Николай Стадуб победил швейцарца Рамона-Райнера Бетчарта - 7:1, американца Джозефа-Патрика Рау - 9:1. Однако чемпион Европейских игр в Минске украинец Жан Беленюк оказался сильнее белоруса - 1:3. Поскольку позже украинский атлет вышел в финал турнира, Николай Стадуб получил право выступить в утешительных схватках. Одержав уверенную викторию над хорватом Иваном Хуклеком (5:1), он гарантировал себе минимум пятое место, которое дает право выступить на Олимпиаде в Токио. Сегодня вечером белорусскому борцу также предстоит поединок за бронзовую медаль с призером Игр-2016 Денисом Кудлой из Германии.

Еще один белорусский "классик" серебряный призер II Европейских игр Александр Грабовик (97 кг) в утешительном раунде уступил финну Матти Элиасу Куосманену по дополнительным показателям при счете 2:2 и выбыл из борьбы за медали и лицензии.

Сегодня на первенстве мира по греко-римской борьбе будет очерчен круг претендентов на медали и пропуска на Олимпиаду в Токио в весовых категориях 60 кг, 77 кг и 130 кг.

Чемпионат мира по борьбе 2019 года проходит в столице Казахстана Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Соревнования являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Для выполнения отборочного норматива спортсменам необходимо занять в итоговом протоколе не ниже пятого места.-0-