Белорусские борцы выиграли три медали в стартовый день Игр стран СНГ в Казани

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы греко-римского стиля выиграли три медали в первый день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глеб Макаренко первенствовал в категории 63 кг. Также в тройку сильнейших, вместе с атлетом из Гомеля попали Мадияр Маулитканов из Казахстана и Аброр Атабаев, представляющий на турнире Узбекистан. Еще одно золото на счету Павла Глинчука, выступавшего в весе 97 кг. Тройку призеров помимо белоруса составили Зелимхан Цуров из России и Раймалу Нурманбета из Кыргызстана, выигравший бронзу.

Кроме того, Никита Ковальский (130 кг) пополнил копилку наград белорусской дружины серебряной медалью. Победителем тут стал Сархан Маммадов из Азербайджана. Бронзовая награда у Асылбека Жанибекулы из Казахстана.

Таким образом, после первого дня соревнований белорусская дружина занимает третье место в общекомандном зачете (2-1-0). Лидируют россияне (5-2-0). Второе место у команды Азербайджана (3-1-2).

В столицу Татарстана отправились более 220 белорусских спортсменов, которые поборются за награды в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландском боксе, футзале и танцевальном спорте.-0-