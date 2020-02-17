Белорусские борцы выиграли восемь медалей на ЧЕ в Риме

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали восемь наград (3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые) на чемпионате Европы по трем видам борьбы (вольной, женской, греко-римской), который прошел в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последний день соревнований представитель сборной Беларуси по вольной борьбе Расул Тихаев (весовая категория 86 кг) завоевал бронзовую награду. На третью ступень пьедестала почета также поднялся его товарищ по команде Омаргаджи Магомедов (92 кг).
Ранее белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода (63 кг), "вольник" Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг) и представительница женской борьбы Ванесса Колодинская (53 кг) завоевали золотые награды континентального форума. Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина Курочкина (57 кг) поднимались на третью ступень пьедестала почета. Серебро на счету атлета вольного стиля Нюргуна Скрябина (65 кг).-0-