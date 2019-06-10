Белорусские борцы завоевали 9 наград на юниорском ЧЕ в Испании

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 9 медалей юниорского чемпионата Европы по трем видам борьбы, который завершился в Понтеведре (Испания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последний день состязаний белорусский представитель вольного стиля борьбы Денис Соловей (весовая категория - 65 кг) поднялся на третью ступень пьедестала почета вместе с атлетом из Молдовы Николаем Грахмезом. Золотую медаль завоевал азербайджанец Туран Байрамов, серебро - россиянин Муслим Сайдулаев.

Белорусские спортсменки Анастасия Зименкова (72 кг) и Кристина Сазыкина (59 кг) поднялись на высшие ступени пьедестала почета. Серебро в копилку сборной Беларуси принесли Мария Гулида (57 кг) и Ксения Дзибук (76 кг).

Среди борцов греко-римского стиля бронзовые награды юниорского континентального форума завоевали Эльдар Гасанов (67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг).

На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград.

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