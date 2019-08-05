Белорусские борцы завоевали четыре награды на юношеском ЧМ в Софии

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре медали юношеского чемпионата мира (U-18) по борьбе, который завершился в Софии (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за бронзовую награду мирового форума белоруска Валерия Капустина (весовая категория 49 кг) одержала победу над спортсменкой из китайского Тайваня Юнг Хсун Линь - 2:1. Бронза досталась и монголке Мункхгерел Мунхбат. На высшую ступень пьедестала почета поднялась японка Мое Кийоока. Серебро на счету американки Кристелл Ноэль Родригес.

Еще одна белоруска Алеся Гетманова (53 кг) завоевала бронзовую награду, в решающем поединке одержав викторию над представительницей Казахстана Алтын Шагаевой - 6:2. Также на третьей строке итогового протокола расположилась японка Сейра Немото. Золото на счету китаянки Жаоджинг Ши, серебро своей команде принесла спортсменка из Кыргызстана Калмира Билимбек кызы.

На третью ступень пьедестала почета поднялась белоруска Алина Максимова (69 кг) вместе с американкой Амит Элор. Золото досталось японке Хоноке Накаи, серебро - китаянке Кун Лиу.

Как сообщалось, ранее представитель греко-римского стиля Дмитрий Бонько (65 кг) завоевал для сборной Беларуси золотую медаль.-0-