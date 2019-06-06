Белорусские борцы завоевали шесть медалей за четыре дня юниорского ЧЕ в Испании

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали шесть наград за четыре дня юниорского чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в Понтеведре (Испания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борцы соревнуются на коврах спортивного комплекса Pavillon Municipal de Deportes. Среди белорусских представителей греко-римского стиля на третью ступень пьедестала почета поднимались Эльдар Гасанов (весовая категория - 67 кг), Никита Казаков (77 кг), Игорь Ярошевич (87 кг) и Владислав Пустошилов (97 кг).

Белорусская спортсменка Кристина Сазыкина (59 кг) в финальной схватке против венгерки Эрики Богнар одержала уверенную победу, завоевав медаль высшей пробы. Третья позиция досталась итальянке Терезе Люмии и украинке Веронике Рябоволовой.

Еще одна белоруска Ксения Дзибук (76 кг) остановилась на второй ступени пьедестала почета.

Завтра состязания продолжатся поединками в женской борьбе. Завершится юниорский континентальный форум 9 июня.

На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.-0-