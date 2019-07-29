Белорусские борцы завоевали шесть наград на турнире памяти Олега Караваева

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали шесть медалей - четыре золотых и две бронзовых - на международном турнире по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева, который завершился в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Павел Лях (весовая категория 77 кг), Виктор Сосуновский (82 кг), Радик Кулиев (87 кг) и Сергей Стародуб (97 кг). Бронзовые медали достались их партнерам по команде Владиславу Манкевичу (72 кг) и Кириллу Маскевичу (87 кг).

В командном зачете белорусские спортсмены заняли первое место, на второй позиции расположились атлеты из России - 10 наград (2 золотые, 1 серебряная и 7 бронзовых), замкнули тройку сильнейших борцы из Турции - 5 медалей (1 золотая и 4 серебряные).

Самым техничным борцом турнира признан серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро японец Синобу Ота.

Председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов отметил высокую конкуренцию на домашних соревнованиях. "На турнир приехали очень много спортсменов, в том числе из Азии. Для белорусской команды это была хорошая возможность посмотреть соперников перед грядущим чемпионатом мира по борьбе в Казахстане", - сказал он.

В минском турнире приняли участие более 230 спортсменов из 20 стран. Беларусь представили 24 атлета в девяти весовых категориях. Данные соревнования носили статус квалификационных. Более высокий рейтинг атлета в статистике Международной федерации борьбы дает право выступить без отбора на чемпионате мира, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.-0-