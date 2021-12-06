Белорусские дефлимпийцы вышли в финал чемпионата Европы по мини-футболу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефлимпийская сборная Беларуси по мини-футболу пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке квалификационной группы F в греческом Лаврионе со сборной Дании белорусам нужна была только победа, и они добились ее, выиграв с результатом 2:1. Голы в составе белорусской дружины забили Александр Акенчиц и Сергей Галушка, рассказал главный тренер белорусской команды Сергей Сафонов. В этом турнире белорусы также победили хозяев соревнований греков с крупным счетом 9:2, но уступили россиянам 0:4 и в итоге заняли второе место. Итоговое положение: Россия - 9 очков, Беларусь - 6, Дания - 3, Греция - 0.

Кроме белорусов и россиян путевки в финал континентального первенства 2022 года уже завоевали команды Англии и Словакии. Обладатели остальных пропусков определятся после окончания квалификационных турниров в остальных группах: В - Швеция, Чехия, Уэльс, Азербайджан; С - Босния и Герцеговина, Польша, Украина, Хорватия; D - Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Ирландия; Е - Испания, Болгария, Шотландия.

Финальный турнир 6-го дефлимпийского чемпионата Европы по мини-футболу пройдет с 13 по 22 октября 2022 года в итальянском Монтесильвано.-0-