Белорусские дзюдоисты назвали состав на ЧМ в Токио

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб белорусской сборной определился с составом на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.

Среди белорусских парней за награды мирового форума поборются Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Дмитрий Миньков (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Егор Воропаев (90 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).

У девушек на татами выйдут Ксения Данилович (52 кг) и лидер сборной чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Всего в чемпионате примут участие более 800 спортсменов из 140 стран.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Баку (Азербайджан), белорусские дзюдоисты не смогли завоевать наград.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 станет тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-