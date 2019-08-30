Белорусские дзюдоисты Никита Свирид и Даниэл Мукете выбыли из медальной гонки ЧМ в Токио

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты Никита Свирид и Даниэл Мукете, выступающие в весовой категории 100 кг, выбыли из медальной гонки чемпионата мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Никита Свирид был сильнее бразильца Леонардо Гонкальвеса и атлета из США. В третьем поединке белорус проиграл дзюдоисту из Японии Аарону Вольфу, закончив свое выступление на мировом форуме. Белорус Даниэл Мукете уступил в первой схватке азербайджанцу Эльмару Гасымову.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся португалец Жорж Фонсека. Серебряную награду завоевал россиянин Нияз Ильясов. Замкнули тройку сильнейших атлет из Нидерландов Михаэль Коррель и японский спортсмен Аарон Вольф.

Среди девушек в весовой категории 78 кг лучшей стала француженка Маделайна Малонга. Серебряную награду завоевала японка Сори Хамада. На третью ступень пьедестала почета поднимались бразильянка Майра Агияр и дзюдоистка из Косова Лориана Кука.

За награды мирового форума 31 августа поборются мужчины в весовой категории свыше 100 кг и женщины - свыше 78 кг. Белорусскую сборную в этот день представят Александр Ваховяк и Владислав Терпицкий. У девушек на татами выйдет лидер сборной чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая.

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-