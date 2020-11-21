Белорусские дзюдоисты остались без наград ЧЕ -2020 в Праге

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские дзюдоисты остались без наград на чемпионате Европы, который завершился в Праге (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день состязаний на татами "О2 Арены" в столице Чехии вышли Даниэль Мукете и Никита Свирид (оба – 100 кг), а также Егор Кухаренко (свыше 100 кг).

Наибольшего успеха добился Даниэль Мукете, одержавший победы над Златко Кумричем из Хорватии и сербом Бояном Досеном. Однако азербайджанец Эльмар Гасымов заставил капитулировать белорусского спортсмена, который после этого проигрыша завершил выступление.

Никита Свирид и вовсе провел на турнире один поединок, в котором уступил венгру Миклошу Чирьеничу.

Егор Кухаренко, в свою очередь выиграл у хорвата Ивана Човича и уступил австрийскому дзюдоисту Стефану Хеди.

Что касается медалистов турнира, то в весе 90 кг у мужчин первенствовал россиянин Михаил Игольников. Второе место занял серб Неманья Майдов. Бронзовые медали на счету Бека Гвиниашвили из Грузии и азербайджанца Маммадали Мехдиева.

В категории 100 кг викторию праздновал израильтянин Петер Пальчик. Серебряная награда досталась Арману Адамяну из России. Бронзовые медали пришлись в пору Жорже Фонсека из Португалии и Зелиму Коцоеву из Азербайджана.

В схватках борцов весовой категории свыше 100 кг не было равных россиянину Тамерлану Башаеву, который в финале победил земляка Инала Тасоева. Бронзу разделили грузинские спортсмены Левани Матиашвили и Гурам Тушишвили.

В споре женщин категории 78 кг не было равных француженке Маделин Малонга. Немка Луиза Малзан заняла второе место. На третьей ступени пьедестала оказались Лонана Кука из Косово и хорватка Кария Продан.

В весе свыше 78 кг чемпионский титул выиграла француженка Ромейн Дико. Серебро на счету азербайджанки Ирины Киндзерской. Бронзовые медали у Елизаветы Каланиной из Украины и португальской спортсменки Рошель Нуньес.-0-