Белорусские дзюдоисты остались без наград ЧМ в Токио

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены остались без наград чемпионата мира по дзюдо, который завершился сегодня в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На татами "Ниппон Будокан" сегодня командным турниром завершился мировой форум по дзюдо. На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Японии, которая в финале оказалась сильнее французских атлетов. Бронзовые награды завоевали российские спортсмены и команда Бразилии. Белорусы в этой дисциплине не выступали.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Баку (Азербайджан), белорусские дзюдоисты также не смогли завоевать медалей.

Всего в чемпионате приняли участие более 800 спортсменов из 140 стран. Чемпионат мира по дзюдо - 2019 стал тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.-0-