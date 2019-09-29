Белорусские дзюдоисты остались без наград на кадетском ЧМ в Казахстане

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты остались без наград на чемпионате мира среди кадетов, который прошел 25-29 сентября в Алматы (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе сборной Беларуси выступали Дмитрий Зеленько (весовая категория 50 кг), Ефим Витковский (55 кг), Денис Евсеенко (73 кг), Никита Старовойтов (свыше 90 кг), Полина Слесаренко (52 кг) и Яна Макрецкая (57 кг). Белорусские кадеты не смогли пробиться в медальные поединки и завершили свои выступления.
Сегодня на чемпионате мира прошел командный турнир, в котором победу праздновали японские атлеты. На втором месте расположились дзюдоисты из Азербайджана. Бронзовые награды завоевали команды России и Турции.
Всего участие в мировом кадетском форуме приняли 460 атлетов из 61 страны.-0-