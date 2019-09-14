Белорусские дзюдоисты остались без наград в индивидуальных соревнованиях на юниорском ЧЕ в Финляндии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены остались без медалей в индивидуальных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы по дзюдо, который проходит 12-15 сентября в Вантаа (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус Александр Сидорик (весовая категория 90 кг) проиграл сегодня стартовый поединок немцу Луису Маи. Его партнер по команде Иван Дубина (90 кг) также уступил в первой схватке французу Францису Дамиеру и закончил свое выступление.
На высшую ступень пьедестала почета поднялся грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, который оказался сильнее в финальной встрече атлета из Венгрии Роланда Гоза. Бронзовые медали завоевали грузин Михели Бекаури и серб Дарко Браснжовик.
Лучший результат среди белорусских дзюдоистов в индивидуальных состязаниях показал Егор Трухан (73 кг), став пятым на юниорском континентальном форуме.
Завершится юниорский чемпионат Европы 15 сентября командными соревнованиями в формате микст.
Участие в юниорском континентальном форуме принимают более 400 атлетов из 44 стран.-0-