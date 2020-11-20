Белорусские дзюдоисты остались без наград во второй день ЧЕ в Праге

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты остались без наград во второй день чемпионата Европы в Праге (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на татами спорткомплекса "O2-Арена" вышли Егор Трухан и Вадим Шока, выступающие в весовой категории 73 кг. Увы, оба белоруса оступились на ранней стадии турнира. Егор Трухан уступил в первом же поединке Жоао Фернандо из Португалии. Вадим Шока провел на одну схватку больше. Сначала он победил азербайджанца Тельмана Валиева, а затем был вынужден признать превосходство шведского спортсмена Томми Матиаса, который в итоге выиграл бронзу.

Что касается призеров в весе 73 кг, то викторию праздновал Виктор Стерпу из Молдовы. Второе место занял Лаша Шавдатуашвили из Грузии. Вторая бронзовая медаль досталась Рустаму Оруджеву из Азербайджана.

В категории 81 кг у мужчин золото континентального форума выиграл грузинский атлет Тато Григалашвили. Серебряная медаль досталась Ивайло Иванову. Бронзовые награды на счету Маттиаса Кассе из Бельгии и еще одного грузина Луки Майсурадзе.

У женщин во второй день чемпионата Европы стали известны победительницы в весовых категориях 63 и 70 кг. В обоих первенствовали французские дзюдоистки. В весе 63 кг победила Кларисса Агбегнену. Серебро выиграла австрийка Магдалена Крссакова. Бронзовые медали достались Юуул Франссен из Недерландов и немке Мартине Трайдос.

В категории 70 кг не было равных Марго Пино. Второе место заняла Санне Ван Дейк из Нидерландов. Бронзовые награды выиграли Мари-Ив Гайе из Франции и россиянка Мадина Таймазова.

Закроют соревновательную программу чемпионата Европы в субботу, 21 ноября, дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 кг и свыше 78 кг. Встречи предварительного этапа будут начинаться в 12.00. Начало поединков финального блока намечено на 18.00.

В условиях пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 пройдет при пустых трибунах. Спортсмены и представители национальных федераций дзюдо пройдут многоуровневое тестирование. Для них обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Запрещены рукопожатия после поединков и вручение медалей из рук в руки во время награждения. За невыполнение требований, перечисленных в официальной программе турнира, или предоставление некорректных данных о состоянии здоровья спортсмены могут быть сняты с соревнований.

На чемпионате Европы 2019 года, прошедшем в Минске в рамках II Европейских игр, белорусская сборная в индивидуальных состязаниях завоевала одну медаль. Золото на счету Марины Слуцкой, выступавшей в весовой категории свыше 78 кг.-0-